L'avvocato Stendardo: "Eccessivo dare responsabilità penale solo al medico. In B lavorano anche gratis"

Guglielmo Stendardo, ex difensore e ora avvocato, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: "Aver messo in evidenza che il responsabile sanitario è esclusivamente il medico del calcio lo trovo eccessivo, poi bisogna ricordarsi che si tratta dell’unica figura che non ha contrattualizzazione federale, considerando che in Serie B e C spesso lavorano gratis. I medici potrebbero essere responsabili della sistemazione sanitaria, ma non possono senza una copertura assicurativa assumersi anche quella organizzativa. Il professionismo deve prevedere protocolli adattabili a tutte e tre le leghe. Se lo sono, il medico non avrà alcun problema ad assumersi la responsabilità che gli compete. Il protocollo potrebbe svolgere un ruolo esimente per le società sportive e i medici ai fini dell’esenzione o della gradazione delle loro responsabilità. In Germania hanno scelto la strada del rischio sostenibile, potremmo emularla in Italia anche perché considero molto complicata la strada della quarantena per tutto il gruppo squadra nel caso in cui ci sia un contagiato. Dal 18 maggio, quando inizieranno gli allenamenti collettivi, le società blindandosi possono evitare il contagio".