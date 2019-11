L'editoriale di Chiariello: "Dove sono i centrocampisti azzurri? Perché non è stato preso un regista?"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Dedico una preghiera profonda al defunto Gonalons dalle voci di mercato del Napoli. Questo giocatore dubitava per venire al Napoli, quindi adesso orfani di Gonalons ci fiondiamo su Lobotka o Berge, anche lui un nordico di 21 anni che gioca nella nostra rivale di Champions: il Genk. Perché tutta l'estate non è stato cercato un regista? Perché quando avevamo Veretout tra le mani non è stato preso? Elmas sarà bravo, ma dove sono i centrocampisti del Napoli? Ne avevamo 6, Rog l'abbiamo regalato, oggi ci accorgiamo che è un giocatore che ci serviva come il pane. Hamsik è andato via e chi l'ha sostituito? Avevamo bisogno di uno come Veretout o Pulgar. Solo se arriveranno uno tra Lobotka o Berge ci riprenderemo. Si parla di nuovo di 4-3-3 ma chi gioca come centrale?".