L'editoriale di Chiariello: "Napoli cotto nel finale. A Lucca quante gliene avete dette!"

Nel suo editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della vittoria del Napoli per 3-2 sul Pisa non senza difficoltà nel finale e non solo: "Avete capito qual era il teorema del geometra Galliani? Uomo di calcio con tanta esperienza, usando un linguaggio da geometra, diceva che la Champions cuba 10 punti al campionato. Saranno 10, saranno 5, saranno 7. Non c'è una legge scientifica che lo stabilisce, ma il geometra Galliani diceva che la Champions sottrae punti al campionato. Avevate avuto un'avvisaglia, Verona-Juventus. La Juventus nel secondo tempo non stava in piedi. Avete avuto la seconda avvisaglia, Inter-Sassuolo. L'Inter sul 2-0 nel finale trema, prende gol da Cheddira e finisce la partita in ansia, in affanno. E neanche vi è bastato.

Il Napoli questa sera vi ha dimostrato cosa significa la Champions da un punto di vista mentale innanzitutto, più che fisico. Il Napoli nel finale aveva giocatori cotti, McTominay non si reggeva in piedi. De Bruyne ha corso più di tutti, ma due all'ora, col suo passo lento e non ha fatto una bella partita, non ha mai illuminato la scena, è stato abbastanza elementare nei suoi passaggi, tatticamente intelligente, sa farsi trovare in mezzo al campo, ma di certo non è stato colui che ha preso per mano la squadra. La squadra si è vitalizzata con gli ingressi dei soliti Lobtka e Anguissa, tenuti a riposo per un'ora. Ma la squadra ha sofferto in difesa l'indicibile. Il rigore era nell'aria, perché il Napoli ha rischiato il rigore almeno 3-4 volte questa sera. Ed è andato in affanno contro l'attacco peggiore della Serie A. Perché il Pisa, lo vedrete, è destinato alla retrocessione. Ed è una squadra che davanti non ha quasi niente. Nzola è uno che fa sportellate, Tramoni, l'uomo della promozione, si è mangiato un gol a porta vuota. E alla fine chi è che ha salvato questo Napoli che vola solo in vetta alla classifica? Due volte ha salvato Meret, nel primo tempo sull'1 a 0, grande parata. ma soprattutto nel finale, dopo l'incredibile 3-2, regalato proprio un cioccolatino, regalato da Di Lorenzo, che non so cosa sta passando, perché l'espulsione di Manchester evidentemente gli ha creato un imbambolamento, uno shock mentale, ha regalato letteralmente il secondo gol agli avversari, proprio gli ha depositato la palla. E il Napoli al 93° ha avuto bisogno del suo portiere per salvarsi dall'incredibile pareggio.

E lì davanti? Quello che doveva essere buono solo per aprire gli ombrelloni, per fare gli sfratti. Non lo so, quante gliene avete dette per aver sbagliato la partita col Cagliari? Quello che non è buono, a prescindere. Lorenzo Lucca. L'uomo strapagato. Voi che siete passati dal pappò cacc' e sold' a pappò stai spendendo troppo. Siete incredibili, meravigliosi. Dalla preoccupazione di una borsa troppo chiusa, ora vi preoccupate che la borsa è troppo larga. Meravigliosi ragionieri partenopei. Ormai avete tutti i mestieri nelle mani. Siete medici, virologi, ragionieri, direttori sportivi, allenatori. Quante ne ho sentite sulla sostituzione di De Bruyne dopo Manchester? Siete tutti allenatori straordinari, tutti direttori sportivi straordinari, tutti ragionieri straordinari. Lucca ha pagato troppo. Luca ha fatto un gol da centravanti vero che ha portato alla vittoria. Avevo promesso metaforicamente di venirvi a stanare e di prendervi a casa, perché con questi giudizi a priori, ma dove pensate di andare? Questa è una squadra che ormai da anni è ai vertici del calcio italiano e rincorre ai vertici del calcio europeo, ma voi non ne siete degni. Perché se voi i giocatori li bocciate dopo averli visti una partita, due partite, non siete degni di essere tifosi del Napoli. Lucca questa sera non ha dato tre punti al Napoli, ha dato uno schiaffo morale a tutti i soloni in servizio permanente effettivo che si pensano di arrogarsi il diritto di bocciare prima ancora di conoscere. Ma tant'è, il popolo tifoso spesso è un popolo bue, il guaio è che c'è qualcuno che lo fomenta".