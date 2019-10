L'editoriale di Chiariello: "Siamo ancora all'inizio, poniamoci domande ma non diamo giudizi!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore del programa, con il suo EditoNapoli: "Parto da qualcosa che non riguarda il Napoli. Nella tabella pubblicata dal Corriere dello Sport si legge che nella panchina della Juve contro l’Inter c’erano 63 milioni netti di ingaggio. Quand’è così, come si fa a competere? La strategia di Ancelotti fa discutere perché in 9 partite ha schierato 9 formazioni diverse. Le voci si susseguono: dissidi telefonici con De Laurentiis, la figura del figlio in discussione, i dibattiti sul sistema di gioco, la mancanza atavica di un regista, Elmas e Lozano che non giocano dal primo minuto. Tutti argomenti che fanno pensare ad un Ancelotti perdente e partente, ma il campionato è all’8^ giornata. Bisogna porre domanda, ma non emettere giudizi”.