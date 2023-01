L’editoriale di Chiariello: “Solo il Napoli può stracciare lo scudetto, Spalletti può allenare da Miami”

"Possiamo dire che ormai il Napoli è una squadra OK, Osimhen-Kvaratskhelia”.

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: “La gara più difficile per il Napoli era quella con la Sampdoria, perché serviva un assestamento sul piano psicologico. Dopo la sconfitta contro l'Inter, infatti, serviva un corroborante per non perdere coscienza di sé. Tutta la preparazione, evidentemente, era mirata al 13 gennaio, giorno in cui si è visto un Napoli armonico, organizzato, veloce e resistente. Chi all'inizio sembrava in difficoltà, come Anguissa, nella ripresa ha addirittura accelerato. E' una vittoria che fa storia ed un distacco che non si vedeva da tempo. Il campionato, tuttavia, non è finito: il Napoli lo deve gestire. Va a Salerno per chiudere il girone d’andata e per arpionare la cifra dei 50 punti mai raggiunta nella storia. Attenzione, però: chi pensa che, dopo l'8-2 con di Bergamo, la Salernitana lasci far di sé un sol boccone, beh, sbaglia... La partita di Salerno è difficile, come lo sono tutte quelle che affronterà il Napoli ma forse anche quel pizzico in più. Va affrontata con la concentrazione totale, come se non fosse successo niente. Bisogna strappare i tre punti, augurando ai granata di salvarsi. Il Napoli deve gestire, perché se gira a 50 punti e le altre a 41 e 40, nel girone di ritorno gli basta fare 40 punti per arrivare alla fatidica cifra dei 91, che non bastò a Sarri ma che adesso basta sicuramente. Le altre devono fare un grande girone di ritorno per arrivare a 45-46 punti e finire ad 86-87. Qualcuna di queste tre imperfette, presunte inseguitrici, quelle che dovevano azzannare il Napoli, hanno aumentato il loro distacco. Sono in grado di fare un girone di ritorno da 48-50 punti? Assolutamente no! Se fanno un grande girone di ritorno fanno 45 punti.