L’esperto di calcio inglese: “Klopp un furbacchione, ha elogiato il Napoli per mettere le mani avanti”

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo ed esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo ed esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in Marte Sport Live: "Il Napoli è l'esempio per eccellenza dell'importanza degli osservatori e dello scouting, Kvara e Kim sono due grandi colpi. Liverpool-Napoli? Anfield è un campo terribile, ma gli azzurri possono giocare come sanno e a viso aperto e non devono temere nulla, sempre che restino con i piedi per terra. Klopp ha elogiato il Napoli per mettere le mani avanti, è un furbacchione. Priorità alla gara di Champions o alla trasferta con l'Atalanta? Non bisogna proprio fare questi discorsi, occorre affrontare una gara alla volta e provare a vincerle tutte. Solo così cresce la mentalità e quella abitudine a vincere che rende grandi le squadre. Spalletti merita più attenzione mediatica? Certo, ha grandi meriti, ma speriamo non perda il controllo della situazione come qualche volta gli è accaduto in passato. Ha un carattere particolare, diventa scontroso e ombroso in certi momenti. Spero che mantenga la sua attuale tranquillità per continuare a guidare in questo modo il Napoli".