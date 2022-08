L'esperto di calcio olandese: "Napoli più forte dell'Ajax, ma occhio a Schreuder"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Edoardo Testoni, giornalista Dazn ed esperto di calcio olandese

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Edoardo Testoni, giornalista Dazn ed esperto di calcio olandese: "L'Ajax ha perso tanti giocatori importanti e a breve rischia di perdere anche Antony. Attenzione però a Schreuder: è un allenatore che ha fatto benissimo col Brugges, vincendo il campionato. Vedo il Napoli davanti all'Ajax, ma attenzione davvero quando si giocherà contro i lancieri in Champions League. L'Ajax ha calciatori anche molto esperti: Bergwijn, Blind, Tadic... Lucca? Non credo sia pronto per giocare partite di questo tipo, ma ha cominciato un percorso formativo molto importante. Fino ad ottobre sembrava un talento davvero in rampa di lancio, poi si è un po' fermato.

Il Napoli e la poca esperienza in Champions? E' vero, ci sono tanti calciatori che non sono abituati al doppio impegno, ma Spalletti ha davvero tante alternative. E comunque qualche nuovo acquisto ha molta esperienza in Europa, come Ndombele. Di certo saranno impegni pesanti fisicamente per il Napoli. Sono tre avversarie che hanno grandi ritmi e un impatto fisico molto probante".