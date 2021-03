L’ex arbitro Lo Bello attacca Van Basten: "Grande giocatore, ma l'uomo? Io ero in campo quel giorno..."

Rosario Lo Bello, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Van Basten che parla di scudetto del Napoli del 1990? Non doveva rispondere dopo 30 anni. In coincidenza dell'uscita del suo libro? Mi sembra strano quello che ha detto. Poi che anche gli arbitri possano sbagliare, mi sembra ovvio. Il 12 maggio si discuterà la mia querela verso Marco Van Basten. Van Basten è stato un grandissimo giocatore, ma mi chiedo: si può dire lo stesso dell'uomo? Sulle accuse al Napoli, voglio ricordare che il primo maggio del 1988 io ero in campo al San Paolo di Napoli. Il pubblico napoletano fu eccezionale perché pianse per la sua squadra ed applaudì quel Milan che strappò lo scudetto alla propria squadra, in cui giocava Maradona. Fu una prova di civiltà incredibile. L'arbitro chi era? Era lo stesso di Verona".