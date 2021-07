L'ex arbitro Marelli avverte: "Azzurri attenti alle proteste, Kuipers le punisce"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato della direzione di gara della finale degli Europei di stasera tra Italia e Inghilterra: "Kuipers è un arbitro di grande esperienza, non è fisicamente al top. Sarà facilitato dal fatto che a Londra non ci saranno temperature altissime. Vi assicuro che a livello atletico è fondamentale. Gli azzurri dovranno stare attenti alle proteste arbitrali, perche Kuipers è un fischietto che le tollera molto poco e le punisce".