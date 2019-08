L'ex azzurro Bia lancia l'idea: "Fossi il Napoli prenderei Dybala, più adatto di Icardi per Ancelotti!"

Giovanni Bia, ex giocatore del Napoli, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport, commentando il mercato del Napoli: "Fossi nel Napoli proverei a prendere Dybala, la Juve proverà a farlo uscire. Mandzukic non lo vedo da Napoli, secondo Dybala meglio di Icardi per il gioco di Ancelotti".