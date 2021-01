L'ex azzurro Casale: "Zaccagni bravo, ma nel Napoli dove giocherebbe?"

Il possibile approdo di Zaccagni al Napoli in estate e le altre questioni di mercato. Ne abbiamo parlato con Pasquale Casale, ex attaccante partenopeo. "E' giocatore certamente interessante - dice a TMW - ma il problema del Napoli è quello di avere ruoli troppo coperti e alcuni manchevoli. In attacco ci sono già tante opzioni, forse è più opportuno prendere qualcuno a metà campo anche perchè Fabian è in difficoltà".

Come vede dunque le strategie del Napoli? "A volte si guarda più alla valorizzazione che all'aspetto tecnico e alla vera necessità del tecnico. Petagna, punta di peso è adatto pere il gioco del Napoli poi c'è stata la possibilità di prendere Osimhen ed è arrivato. Nel 4-2-3-1 ci sono giocatori non ideali: Zielinski ad esempio che ha anche giocato discretamente da trequartista non è comunque Sneijder che sa interpretare alla perfezione il ruolo. Certe scelte ripeto a volte sono più di valorizzazione che di completamento della rosa. Ci sono incongruenze tattiche in questo Napoli. si dice che manca la continuità ma questa può arrivare solo attraverso una squadra inquadrata bene tatticamente; i giocatori adattati si violentano, magari una volta giocano bene ma non riescono a dare continuità. Io ad esempio mi rivedo in Fabian: non ero velocissimo ma stando in area facevo gol, all'ala destra invece ero in difficoltà. Feci anche una discussione con Santin ai tempi del Napoli: mi conosceva bene perchè mi aveva avuto alla Cavese ma mi fece giocare fuori ruolo. Dunque, vedo troppi calciatori inadatti a questo sistema di gioco: esce ad esempio Petagna e gioca Lozano che ha altre caratteristiche. Se giochi con lo Spezia e l'attaccante si mette in mezzo ai centrali in un'area affollata, Lozano si perde".

Le responsabilità di chi sono? "La società vuol prendere giovani di talento e le esigenze dell'allenatore a volte non coincidono con il club ma chi viene a Napoli lo sa. Poi lasciano al tecnico la responsabilità di trovare il ruolo giusto al giocatore. L'allenatore insomma si trova compresso tra le esigenze della squadra e della società"

Per chiudere su Zaccagni, c'erano da fare altre riflessioni... "Ci sono Insigne, Lozano, Zielinski: se c'è cessione di alcuni di questi ok, ma altrimenti? I giocatori bravi sono sempre ben accetti ma poi li devi collocare al meglio per farli rendere. La necessità è un giocatore sappia fare le due fasi a centrocampo: il rigore contro lo Spezia ad esempio è provocato da un calciatore che non è abituato a pressare un avversario".