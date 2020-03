L'ex azzurro Fontana: "Gattuso ha fatto scelte forti, ora il Napoli sta ritrovando certezze"

Alberto Fontana, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra di Rino Gattuso: "Il Napoli sta trovando certezze, non era facile, il Napoli è una grande società. Rimettere tutti in carreggiata non era facile, Gattuso ha fatto scelte forti ma evidentemente c'era un motivo. Se ha dato una sterzata forte lo ha fatto nell'interesse della squadra".