L'ex azzurro Mora consiglia: "Col Parma meglio Callejon centrale, Lozano non ha convinto..."

Nicola Mora, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il Parma non sta vivendo un momento semplice, l’ultima vittoria è arrivata a marzo. La salvezza sembra comunque a portata di mano. Deve fare ancora qualche punto, il Napoli ha già conquistato l’Europa ma vuole chiudere al meglio prima del match con il Barcellona. Gli azzurri devono migliorare in fase difensiva proprio in vista della sfida con i blaugrana. Chi schiererei al posto di Mertens? Preferirei Callejon centrale piuttosto che Lozano: con Ancelotti non ha mai convinto”.