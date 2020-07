L'ex azzurro Mora esalta Mario Rui: "Qualità invidiabile, migliorato grazie a Gattuso"

Nicola Mora, ex difensore di Napoli e Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La posta in palio per il Napoli è relativa, l'unico è quello di prepararsi bene per farsi trovare pronto alla sfida contro il Barcellona. Penso che alla fine il Parma si salverà, la partita che ci aspetta non sarà di intensità considerevole. Mario Rui? Mi ha stupito tanto la sua annata, giocatore di qualità tecnica invidiabile, rispetto all'anno scorso è migliorato sotto il punto di vista tattico, sicuramente Gattuso ha inciso".