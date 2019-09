L'ex Bogliacino: "Il Lecce gioca bene, ma il Napoli ormai è di livello mondiale"

A Radio Marte è intervenuto l'ex azzurro Mariano Bogliacino che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Con il Napoli ho ricordi bellissimi. Lecce? Il Lecce è motivato dopo questo ritorno in serie A, ha un allenatore che li fa giocare palla a terra e ha fatto una grande vittoria a Torino. Il Napoli è favorito, è una squadra di livello mondiale che ha battuto anche il Liverpool. Credo siano arrivati giocatori importantissimi



Reparto offensivo del Napoli? Il Napoli è una squadra che ha due attaccanti per posto. Ha attaccanti centrali come Milik e Llorente, altri che spaccano le partite come Mertens, Insigne e Lozano. Il mister poi li fa giocare molto bene. Credo che il Napoli abbia davvero un attacco fortissimo.



Gol contro la Juventus? I tifosi me lo ricordano sempre. Sarà un emozione che non dimenticherò mai".