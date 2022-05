L'ex Bogliacino su Cavani: "Spero possa tornare a Napoli, lui gradirebbe"

Nandez? E’ un giocatore da Napoli, può ricoprire più ruoli, può giocare in un centrocampo a due ma anche sulla fascia.

Mariano Bogliacino, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "Olivera? E’ giovane e gioca in Europa da tanto. Va e viene sulla fascia e come Mario Rui ha un buon piede, ma ha più forza fisica. E’ un terzino che spinge tantissimo e arriva tante volte a fare dei cross, credo che sia un buon investimento per la società. In Nazionale l’ho visto benissimo, è stata una scoperta del nuovo Ct. E’ stato un esordi che nessuno si aspettava, ha giocato molto bene ed è stato confermato per le altre due partite successive.

Nandez? E’ un giocatore da Napoli, può ricoprire più ruoli, può giocare in un centrocampo a due ma anche sulla fascia. Ha il carattere giusto per giocare a Napoli, da uruguaiano spero che possa andarci.

Il campionato del Napoli? E’ stato un campionato molto equilibrato, nella gara persa a Empoli il Napoli ha lasciato l’opportunità di arrivare in cima. Però l’obiettivo Champions è stato centrato e questo è molto importante.

Cavani? Ha avuto un po’ di infortuni quest’anno, ma io lo prenderei. Tutti sappiamo le qualità di Edy, potrebbe essere utile per lottare per lo scudetto. A Napoli ha lasciato il cuore, speriamo che possa tornare. Ha bisogno di giocare tante partite, perché a fine anno c’è il Mondiale. Le sue qualità da calciatore e professionista non si discute. Penso che Napoli sia una piazza gradita per lui”.