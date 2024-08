L'ex Chelsea Mikel: "Vi spiego perchè al Chelsea serve Osimhen! Spero affare si chiuda prima possibile"

Queste le parole di John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, all’interno dell suo podcast "The Obi One”,

“Nell’ultima stagione il Chelsea ha creato tante occasioni, ma mancava poi un finalizzatore. Per questo motivo ritengo che ci sia bisogno di Victor Osimhen! Mi auguro che si possa chiudere presto l’affare, non c’è bisogno di uno fortissimo tecnicamente ma di uno che riempa l’area di rigore come fa Haaland, un killer d’area proprio come Osimhen”.