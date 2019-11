L'ex Colonnese: "Immagino che questa frattura sia irreparabile e porterà al divorzio tra Ancelotti e ADL"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciccio Colonnese, ex calciatore: “Di scazzottate ne sono accadute e ne accadranno ancora tante altre negli spogliatoi delle squadre, ma dopo il momento di rabbia si trova l’unione, quello che è accaduto a Napoli invece è diverso. Tutti sono contro tutti e chi ha da perdere in questa situazione è il Napoli. Per venir fuori da questo momento, tutti devono fare un passo indietro.

Ancelotti è andato in ritiro da solo ieri sera seguendo le direttive dell’azienda, non ha fatto gruppo con la squadra e questo evidenzia che c’è una rottura tra squadra e allenatore in cui l’allenatore nonostante abbia detto pubblicamente di non essere d’accordo, segue la società.

Immagino che questa frattura sia irreparabile e porterà al divorzio tra Ancelotti e De Laurentiis. Spalletti presumo sia più semplice da prendere rispetto ad Allegri”.