L'ex De Napoli: "Giocare con l'Avellino è stato più emozionante che vincere con Maradona"

Nando De Napoli, ex calciatore di Napoli e Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prima Tivvù: "E' stato un onore averlo conosciuto, averci giocato e aver vinto con lui. Sono stati anni indimenticabili, manca a tutti. Vestire la maglia dell'Avellino mi ha dato più emozioni che giocare con Maradona. Non dimenticherò mai quando nel 1986 sono andato al Mondiale in messico con la maglia dell'Avellino. Non era semplice uscire da un paese di duemila abitanti come Chiusano, dove non c'era neanche il campo, e imporsi nel grande calcio".