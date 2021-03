L'ex De Napoli: "Si può fare il colpaccio in casa del Milan. Insigne decisivo pure in Nazionale”

“Il Milan spenderà parecchie energie a Manchester, il Napoli può sognare il colpaccio”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’ Nando De Napoli, uno dei più illustri doppi ex della sfida di domenica sera al Meazza. “Con ogni probabilità il Milan non potrà nemmeno contare su diversi titolari – ha detto De Napoli a Radio Crc – mi riferisco a gente del calibro di Ibrahimovic e Calhanoglu. Il Napoli, invece, ha recuperato quasi tutti gli infortunati. C’è la possibilità per il Napoli di vincere a San Siro e di continuare a sognare la qualificazione in Champions”. Secondo De Napoli “la squadra azzurra ha accumulato ritardo in classifica a causa delle assenze in contemporanea di Osimhen e Mertens. Ad inizio stagione Gattuso aveva puntato tutto si di loro per costruire il Napoli. Mancando loro, è venuto meno pure il progetto tattico”. Infine, un elogio a Lorenzo Insigne da parte di De Napoli. “E’ un calciatore straordinario, continuerà per un pezzo a fare le fortune del Napoli e della Nazionale. Non deve mai deprimersi, perché ha mezzi da campione”.