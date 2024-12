L’ex dg Marino bacchetta Conte: “Alcune parole post Torino non mi sono piaciute”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Parole di Conte nel post-Torino? In quella conferenza stampa è venuto fuori il Conte manager all’inglese, che si preoccupa di aver il budget per gli acquisti mercato da effettuare in futuro. Ora bisognerà vedere se queste dichiarazioni sono strategiche o se sono frutto di una scarica di adrenalina post-vittoria.

Sono degli avvisi ai naviganti, lui vuole budget e carta bianca sul mercato. Io sarei stato più cauto, non è ancora il tempo di dire certe cose. La rosa di quest’anno è forte, anche i giocatori potrebbero avere qualche perplessità sentendo certe dichiarazioni. Sono parole che qualche turbativa rischiano di portarla, sia con la squadra che con la società. ADL è contento se un allenatore in privato lo chiamo chiedendogli rinforzi, lo è un po’ meno se scopre certe cose durante le conferenze stampa. Le parole dell’allenatore non mi sono piaciute per modalità e tempistica“.