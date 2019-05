L'ex dg Marino cancella il Napoli dal mercato: "Barella all'Inter, Chiesa alla Juve"

Tantissimi temi trattati da Pierpaolo Marino ai microfoni di Radio Sportiva. L'ex direttore generale del Napoli ha così parlato anche del futuro di obiettivi di mercato del Napoli come Nicolò Barella e Federico Chiesa: "Credo che Chiesa andrà alla Juventus e Barella all'Inter. Gasperini invece potrebbe restare all'Atalanta, non sono certo che andrà alla Roma. Sarri? E' uno che allena la propria idea di calcio, dando alla squadra schemi chiari e spettacolari ma magari ha bisogno di tempo per i risultati. Alla Juve avrà tempo? Oppure la Juve cerca un allenatore più pragmatico, legato ai risultati?".