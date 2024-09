L'ex dirigente Formisano scherza: "Quando ADL era negli USA era meglio staccare il telefono"

vedi letture

Alessandro Formisano, ex head of operations e storico dirigente del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nuovo stadio a Napoli? Bisogna trovare un accordo tra Comune di Napoli e SSC Napoli, l’impianto di Fuorigrotta ha una serie di vantaggi, ma ha bisogno di tanto impegno. Da ciò che leggo credo ci sia reciprocamente interesse e volontà, in questi giorni c’è la notizia che deve fare da monito, quella di Milano che ha perso la finale della Champions. C’è un impatto economico diretto ed indiretto che vale decine di milioni di euro. Tutto l’impatto che non si vede, di giornalisti, di camper di regia che comunque fanno parte dell’indotto. Ad Instanbul nel 2023 c’è stato un indotto da 130 mln di euro. La Lombardia ha un PIL che è sei volte quello della Campania.

Restyling del Maradona o stadio nuovo? Mi auguro che si lavori sul Maradona, negli anni scorsi studiammo l’impatto del giorno della gara e fu certificato che l’impatto era al 50% diviso tra il club ed il territorio. Sradicare un impianto che comunque arricchisce il territorio della città sarebbe un peccato. Magari si dovrebbero costruire dei parcheggi in zona, oltre quelli che ci sono sotto lo stadio. De Laurentiis? Se si trovava negli Stati Uniti era meglio staccare il telefono (scherza ndr.)”.