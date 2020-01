L'ex Dossena: "A Napoli hanno sbagliato tutti, era ovvio che sarebbe scoppiato il caos"

Andrea Dossena, ex esterno mancino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio Sportiva: "Napoli hanno sbagliato tutti, il presidente, i calciatori e i tifosi che hanno contestato quando non era il momento: era normale che prima o poi sarebbe scoppiato tutto e adesso sta mancando la tranquillità che serve a una squadra. La Champions ormai è difficile da raggiungere, la Coppa Italia può essere un obiettivo ma deve giocare contro la squadra più in forma del campionato. La qualità dei giocatori non si mette in dubbio ma devono ritrovarsi"