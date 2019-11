L'ex Dossena: "Vedo un Napoli molto contratto. Ammutinamento? Hanno sbagliato tutti..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex calciatore del Napoli, Andrea Dossena in merito al mancato ritiro degli azzurri e alla sfida di Liverpool: “Le due prestazioni che il Napoli ha disputato dopo l’ammutinamento erano figlie di questa situazione: ho visto un Napoli molto contratto e per questo bisogna invertire subito la rotta.

Liverpool? Domani il Napoli si troverà di fronte una squadra che ha una consapevolezza dei propri mezzi imbarazzante perché i risultati che sta raggiungendo sono enormi. Sarà difficile, ma il Liverpool è anche una squadra che gioca sempre a testa bassa, attacca sempre e non gestisce per cui il Napoli non troverà una squadra che si difende e potrà fare la sua partita, con la testa giusta, chiaro.

Ammutinamento? Tutti a Napoli hanno commesso un errore in questa situazione: in primis il ritiro non serve a nulla ed ha sbagliato De Laurentiis ad imporlo, poi hanno sbagliato i giocatori perché dovevano andare prima in ritiro e poi spiegare le loro ragioni ed infine hanno sbagliato anche i tifosi a contestare così tanto la squadra che dà sempre l’anima in campo”.