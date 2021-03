L'ex Garics: "ADL ha speso tanto, il Napoli non può avere questa classifica"

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gyorgy Garics, ex difensore di Napoli e Bologna. “Domani il Napoli dovrà stare attento perché il Bologna è in una situazione di classifica molto vantaggiosa. E’ lontano dalla zona retrocessione e scenderà in campo a Napoli con grande serenità. Il Napoli, però, dovrà fare la sua partita, perché la zona Champions è ancora raggiungibile”. Garics si sarebbe aspettato qualcosa in più dal Napoli nella stagione in corso. “Con un presidente che ha speso e con una squadra ricca di qualità – ha detto Garics a Radio Crc – il Napoli non può stare in questa posizione di classifica”.