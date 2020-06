L'ex Giordano: "Napoli, controlla Eriksen. Il resto lo farà Gattuso con le motivazioni..."

A parlare della ripresa con la Coppa Italia è stato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex attaccante del Napoli ed ex tecnico Bruno Giordano.

In campo che partite saranno?

"Saranno decisivi i tecnici nel trasmettere le motivazioni. L'aspetto tattico servirà poco all'inizio. Serve un tecnico alla Conte o alla Gattuso per dare certe sensazioni. Il Napoli deve giocare da Napoli, deve controllare Eriksen. Credo che queste squadre soffriranno ora ma saranno avvantaggiate per la ripresa del campionato".

Ha fallito Ancelotti con il Napoli o non si è sposato proprio con la piazza?

"E' stata una stagione così, ci sono stati problemi extra campo. Ancelotti, stando in mezzo, ne ha subìto le conseguenze. Gattuso ha ricompattato l'ambiente, ma Ancelotti ha avuto tanti problemi come un Koulibaly non al meglio e non solo".

Zaniolo può rimanere a Roma?

"E' un giocatore che avrà un futuro straordinario. Ma se la Roma deve far quadrare i bilanci, devi anche sacrificare uno tra lui o Pellegrini. Al tifoso interessa più la vita del club che il mantenere un giocatore".