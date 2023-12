L’ex Giordano: “Napoli sulle gambe dopo un’ora. Squadra intimorita e con poca personalità”

"Vedo una squadra sulle gambe dopo un’ora e ora non c’è tempo per fare una nuova preparazione".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, l’ex azzurro Bruno Giordano ha commentato il ko del Napoli contro la Roma: “Della sconfitta salvo solo Meret, perché già prima del gol ha fatto degli interventi molto belli.

Vedo una squadra sulle gambe dopo un’ora e ora non c’è tempo per fare una nuova preparazione. Le sconfitte da inizio stagione arrivano sempre dopo un’ora di gioco, anche col Frosinone in Coppa Italia. Ho visto una squadra molto intimorita e con poca personalità, forse anche per l’eliminazione in coppa. Adesso non c’è una squadra, ci sono solo tanti singoli. Con tutto il bene per Politano, non puoi prendere un’espulsione così. Ci sono tante problematiche e sta ai calciatori risolverle”.