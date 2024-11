L'ex Giubilato: "Buongiorno sembra uno dei miei tempi! Bello, cattivo e pulito"

David Giubilato, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno è stato agevolato dall’esperienza di Rrahmani che conosce la piazza. C’è stata la parentesi dell’anno scorso, ma non solo Rrahmani sbagliava.

Ora il kosovaro è completo, è di personalità. Buongiorno non si discute, ha le sembianze del difensori dei nostri tempi, è bello e cattivo, ma anche pulito. Il campionato di Rrahmani è di altissimo livello. Io, a quattro, giocavo meglio che a tre”.