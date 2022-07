L'ex Gragnaniello: “Bisogna fare chiarezza e puntare su Meret affiancandogli uno di livello”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli ed attuale Consigliere Aic.



Questione portiere in casa Napoli: è vero che una grande squadra deve avere due portieri di valore? Neto e Meret potrebbero essere sullo stesso livello? "Bisogna fare chiarezza e puntare su un portiere giovane come Meret, affiancandogli uno di livello, il quale possa essere rilevante per il suo percorso di crescita. Non deve esserci una frattura, ma è necessario essere limpidi e puntare su uno dei due estremi difensori. I portieri, inoltre, non devono essere pressati costantemente, altrimenti potrebbero cadere in errore".