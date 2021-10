L’ex granata Lazzaro: “La Salernitana vincerà il derby! Che ricordi quel gol al San Paolo"

Una sola stagione con la maglia della Salernitana e un gol contro il Napoli nel 2002 al 94'. Leàndro Lazzaro, uno dei calciatori più amati a Salerno, ha parlato ai colleghi di SalernoSport24.com. Di seguito alcuni stralci.

I suoi ricordi sul famoso gol al 94′ contro il Napoli. “Il ricordo è ancora intatto di quella partita. E, soprattutto, di quel gol nel vecchio San Paolo, saranno vent’anni il prossimo gennaio. È incredibile che quella rete generi ancora tante emozioni. Sono orgoglioso del mio tempo a passato a Salerno”.

Sta seguendo l’attuale Salernitana, come pensi stia andando? “L’ho sempre seguita sin dal mio addio. Sono un tifoso della Salernitana. In questi venti anni è successo di tutto, ma ora ci ritroviamo in Serie A”.

Ha qualche pronostico sul derby? “Sono convinto che vince senza dubbio la Salernitana”.