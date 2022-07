L’ex Improta attacca il club: “L’offerta a Koulibaly era una finta, già sapevano sua volontà”

"Ora deve scendere in campo Spalletti, non è stato accontentato, ora cosa dirà?“.

L’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Sono deluso e arrabbiato per come è stata gestita la situazione. Hanno fatto finte e controfinte come gli attaccanti, sperando che noi tifosi abboccassimo ma era tutto chiaro. Io non credo all’offerta della società da 6mln, era una finta, non era vero niente. Già sapevano che Koulibaly non voleva rimanere, perché continuano a prendere in giro la nostra passione? Perché non parlare chiaro dall’inizio? Se si verifica quello che stiamo sentendo da più parti non possiamo non chiamare in causa l’allenatore. Un allenatore che vuole partire da due punti fermi, Ospina e Koulibaly, e la società i primi due che lascia partire sono proprio questi due giocatori. Ora deve scendere in campo Spalletti, non è stato accontentato, ora cosa dirà?“.