L'ex Improta: "La divisione di oggi nel tifo è triste, così deludiamo Maradona"

"Composizione del tifo cambiato? I tempi cambiano per tutto. Purtroppo, dico che il dialogo è sempre stato quella forma democratica per risolvere".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: "Quello di una volta era un tifo univoco, oggi c’è divisione ed è triste. La carica dello stadio determina negli avversari un momento non semplice, a Napoli il 12° uomo ha dato sempre quel contributo in più. Bisogna onorare il nome di Maradona, noi così deludiamo Diego. Composizione del tifo cambiato? I tempi cambiano per tutto. Purtroppo, dico che il dialogo è sempre stato quella forma democratica per risolvere. Dispiace che chi è preposto a determinate cose, dovrebbe avere come principio istituzionale quello del dialogo.