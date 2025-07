Maradona jr: "Il Napoli giocherà tante partite con le due punte, ecco cosa gli serve"

Diego Maradona Jr, allenatore dell’Ibarra, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ giusto che il Napoli tagli qualcuno della rosa, c’è qualcuno che non è al livello della media dei calciatori del Napoli. Il Napoli deve giocare per vincere lo scudetto e per far bene in Champions. Bisogna sfoltire la rosa con quelli che il mister non ritiene all’altezza. De Bruyne? Ha assunto varie posizioni, ha iniziato da mezz’ala, poi ha fatto da trequartista o da seconda punta. Io lo vedo come mezz’ala con Lobotka e McTominay, ma è un pensiero da allenatore spregiudicato quale sono.

Lucca o Nunez? L’attaccante che prende il Napoli dev’essere anche fisico perché il gioco di Conte si basa molto sulla fisicità. Secondo me il Napoli sta cercando uno compatibile con Lukaku, per me il Napoli giocherà tante volte con due punte. Poi l’attaccante dev’essere in grado di poter attaccare gli spazi, cosa che Lukaku adesso non fa tanto più”.