L'ex Inter Dalmat: "Primi ma senza convincere, ora occhio a Napoli e Milan"

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Dalmat: l'Inter non convince come due anni fa, ma sei punti di vantaggio restano una garanzia. Milan e Napoli tengono aperta la corsa Scudetto

Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in cui ha parlato della corsa Scudetto con Napoli e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che ne pensi di questo passo falso dell'Inter?

"Anche se l'Inter è prima, al momento a me questa stagione non riesce a convincere fino in fondo, a differenza di quella dello scudetto vinto due anni fa. Ad ogni modo io continuo ad avere fiducia, ma i nerazzurri ora dovranno fare attenzione, perché il Milan è a soli 6 punti di distacco ed il Napoli a 7. Ma non è questo il momento di mollare, l'Inter rimane saldamente in testa".

Milan e Napoli possono davvero fare un brutto scherzo all'Inter?

"Non ci voglio pensare, ma a mio avviso è vero che dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt qualcosa è cambiato, la stagione si è complicata. L'Inter e noi tifosi però dobbiamo continuare a credere che si possa vincere lo scudetto, la fiducia nell'avere ancora sei punti di vantaggio ci deve essere e deve prevalere".