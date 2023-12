L'ex Inter Milito: "Vittoria pesantissima, ma Juve, Milan e Napoli lotteranno fino alla fine"

L'ex nerazzurro Diego Milito, ospite in studio di Dazn, ha commentato il successo dell'Inter in casa del Napoli.

L'ex nerazzurro Diego Milito, ospite in studio di Dazn, ha commentato il successo dell'Inter in casa del Napoli e più in generale l'ottimo momento dei nerazzurri: "Io credo che l'Inter, anche se ha perso la finale di Champions League, ne abbia ricavato grande consapevolezza di essere una squadra forte, che è arrivato in finale di Champions e ha giocato una partita straordinaria. È la fiducia che l'Inter ha oggi".

Qual è l'avversaria principale per l'Inter?

"Ci sarà sicuramente, mancano tante giornate alla fine: l'Inter oggi ha ottenuto una vittoria pesantissima, ma sicuramente Juventus, Milan, Napoli continueranno a lottare fino alla fine. Poi arriverà la Champions e gli ottavi di finale portano via energie".

Ti aspettavi che Sommer prendesse il posto di Onana così bene?

"Non era facile, anche perché subentrava a un portiere arrivato in finale di Champions. Invece Sommer sta facendo altrettanto bene, se non meglio di Onana: è un portiere che comunque arrivava dal Bayern Monaco, ma per me è una grandissima sorpresa".