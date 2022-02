L’ex interista Ventola: “Buon pareggio col Napoli. Scudetto? Nerazzurri sempre favoriti”

Nicola Ventola, ex attaccante tra le altre dell’Inter, analizza così Napoli-Inter nel corso della Bobotv: “Nel primo tempo l’Inter ha fatto fatica a fare gioco, non avevo mai visto con Inzaghi gli attaccanti così lunghi. Nel secondo tempo l’Inter si è ricompattata e ha portato a casa un buon pareggio. Secondo me i nerazzurri restano sempre i favoriti per il campionato”.