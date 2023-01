L'ex Juve Cabrini: “Ha sempre vinto con merito, come sarà per il Napoli quest’anno”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’ su Tele Vomero, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini:

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’ su TeleVomero, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini: “Sul Napoli non c’è molto da dire, sta dimostrando sin dall’inizio di essere la più forte, quella che diverte di più e gioca meglio. Merita il primo posto e la vittoria del campionato, è nettamente più forte delle altre. Aspettiamo gli eventi futuri, ma credo che questi saranno favorevoli ai colori azzurri e non credo ci saranno suicidi. Le difficoltà delle avversarie sono dovute al livellamento del campionato italiano e al fatto che non sono arrivati con il mercato dei grandi campioni.