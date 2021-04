L'ex Juve Causio difende Agnelli: "Con la Superlega ha pensato al lato commerciale"

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli al completo è una signora squadra e si sta vedendo adesso. Si giocherà la Champions League fino alla fine e credo che sia la squadra più in forma. Juventus? La Superlega era una cosa commerciale, neanche tanto giusta. Non è più il mio calcio, non mi ci vedo, ma Agnelli ha pensato al lato commerciale. La squadra però cammina da sé e non c'entra nulla ciò che ha fatto fuori dal campo il suo presidente".