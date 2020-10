L'ex juventino Tardelli: "Si poteva giocare, protocollo va migliorato ma è stato firmato da tutti"

Marco Tardelli, ex calciatore, ha commentato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’ la mancata disputa di Juventus-Napoli: “Credo che si potesse giocare, anche le regole dell’Uefa lo dicevano. Il protocollo è stato firmato da tutti, non è stato certo sottoscritto tra privati. Se tutte le Asl possono decidere in merito allora non finiamo il campionato. Forse va migliorato il protocollo, ma non si può stare dietro a quello che dicono tutti, bisogna ascoltare il ministero della salute”.