L'ex Juventus Fortunato: "Napoli sarebbe l'ambiente ideale per Dybala"

Nel corso del TMW News è intervenuto Daniele Fortunato con cui sono stati affrontati vari temi a partire dal caso Dybala: "Non è mai riuscito a dare tanta continuità alle sue prestazioni - ha detto - parliamo di un gran giocatore ma se la Juve lo ha portato a fine contratto ha fatto le sue valutazioni. Credo sia anche uno schiaffo morale ai procuratori che mettono in difficoltà i club e la Juve così come i Milan poi decidono di lasciarli andare.

Il suo futuro? Più che all'estero credo possa anche restare in Italia. E più che all'Inter lo vedo al Napoli, potrebbe essere quello il suo ambiente ideale, più caloroso. All'Inter dovresti fare una squadra su misura per lui".

Poi su Zaniolo come sostituto eventuale di Dybala alla Juve: "C'è Chiesa che ha caratteristiche di corsa così come Vlahovic che ha anche forza. Con Zaniolo che ha qualità simili, costruiresti una squadra molto di corsa. Avere giocatori tecnici ti aiuta invece a vincere. E in questo senso se alla Juve dovesse arrivare Jorginho sarebbe perfetto, sa sempre cosa fare in tutte le situazioni. E' un giocatore da Juve alla grande".