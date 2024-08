L'ex Kim allontana i rumors sull'Inter: "Mai pensato di lasciare il Bayern!"

"Non ho mai pensato di lasciare il Bayern quest'estate. Voglio lavorare duro, dare tutto per il Bayern e aiutare il club". Sono queste le parole di Kim Min-Jae riportate dai media tedeschi, tra cui Sport Bild. Il difensore sudcoreano del Bayern Monaco ha chiarito la sua volontà dopo che in questa estate è stato accostato a numerosi club, in primis l'Inter in Serie A.

L'ex Napoli quindi non lascerà i bavaresi come si poteva paventare qualche settimana fa. Kim ha avuto qualche difficoltà il primo anno in Bundesliga rispetto a quanto dimostrato in Serie A, conquistando immediatamente lo Scudetto con gli azzurri.