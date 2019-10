L'ex Marcolin avverte: "Con l'Atalanta come una finale, se non vinci la vetta si allontana"

L'ex azzurro Dario Marcolin, che ha commentato la gara per Dazn, ha così parlato a Kiss Kiss Napoli dopo il pari con la Spal: "Con l'Atalanta sarà una finale, dev'esserci per forza la vittoria altrimenti sarebbe un distacco troppo grosso dalla vetta e quindi da Inter e Juve. Questo campionato sembra la Premier League dove non c'è una sola squadra ma ce ne sono tante forti. Anche giocare con le piccole non è semplice".