L'ex Mora: "Errore gravissimo far giocare Malcuit a Bergamo, è arrivato il momento di Zanoli"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l'ex terzino azzurro Nicola Mora: "Far giocare a Bergamo, al posto dell’infortunato Di Lorenzo, Malcuit è un grandissimo errore. Quale migliore occasione per dare al ragazzo di giocare questa partita. Zanoli è un giocatore fisico, che ha dinamismo, che ha già rotto il ghiaccio in alcune partite importanti, non vedo perché non debba giocare. Quando un allenatore come Spalletti non lo fa partire e lo fa rimanere, è perché vede in lui qualcosa. Zanoli si allena tutto l’anno con dei professionisti e prende esempio da Di Lorenzo, alle volte ci si migliora di più vedendo i campioni giocare piuttosto che andare a giocare il Lega Pro. E’ una partita importante ed è arrivato il suo momento, il ragazzo va lanciato perché ha qualità se no ad inizio anno si sarebbe mandato a giocare come fatto con Gaetano. Lo stesso Gaetano, per me, ha le qualità per giocare nel Napoli, probabilmente l’avranno visto un po’ troppo chiuso dai vari Lobotka, Fabian e Anguissa e quindi hanno fatto un’altra scelta".