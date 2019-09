L'ex Nicolini: "Ad oggi il Napoli non mi sembra molto vicino alla Juventus"

Un allenatore del nostro calcio come Enrico Nicolini, doppio ex di Napoli e Sampdoria, a Radio Sportiva ha detto la sua sulla vittoria dei partenopei sui blucerchiati per 2-0. "Ci si aspettava una reazione dalla Sampdoria che non c'è stata, si è fatta vedere più nel primo tempo che nel secondo: solo a giochi fatti ci son state le occasioni di Ekdal e Gabbiadini. Una Samp non bella, mentre il Napoli ha gestito il risultato. Ad oggi l'unica certezza della Sampdoria è Quagliarella che si è battuto in solitudine, però anche gli altri attaccanti sono giocatori importanti ma devono fare molto di più. La situazione societaria non agevola, ma addebitare queste tre sconfitte a una mancata presenza della società mi sembra trovare delle giustificazioni che in questo momento non è il caso di cercare. Inizialmente le grandi squadre possono anche non essere al meglio, anche a causa dei viaggi intercontinentali che sono costrette a fare durante la preparazione, però penso che sia solo un fatto momentaneo. Ad oggi il Napoli non mi sembra molto vicino alla Juventus, la sua fortuna è che per ora i bianconeri vanno a ritmi bassissimi: non si vede ancora la mano di Sarri, anche perchè la presenza di Cristiano Ronaldo lo condiziona troppo"