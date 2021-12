L’ex Orlandini non si capacita: “Se vinci a Milano non puoi perdere in casa con lo Spezia”

Andrea Orlandini, ex centrocampista partenopeo, ha parlato a Tuttomercatoweb.com partendo dalla questione Insigne: "Deve capire cosa fare, il Toronto gli ha fatto una grande offerta e sarebbe una scelta di vita. sicuramente c'è da pensarci".

Spalletti invece come lo giudica per il girone d'andata?

"Direi che è stato bravo, all'inizio aveva avuto fortuna ma la squadra è stata messa bene in campo. Poi c'è stata la cattiva sorte e ha perso 3-4 giocatori tutti insieme. Koulibaly e Osimhen sono pezzi da novanta. Senza questi giocatori il Napoli ha fatto comunque grandi prestazioni ma poi ha anche perso dalla quartultima in classifica. Ecco, non riesco a capire: mancano sì dei giocatori ma se vinci a Milano non puoi perdere in casa con lo Spezia, con tutto il rispetto per i liguri".