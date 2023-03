L'ex Palanca: "Napoli squadra incredibile, non soltanto nel collettivo"

"Mancini non gode di molte alternative, soprattutto in attacco. Il paragone con il Napoli, dunque, non regge".

TuttoNapoli.net A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Palanca, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Catanzaro. La Nazionale, ieri, non ha reso onore ad un Maradona che ha accolto il Napoli entusiasmante di quetsa stagione? “La Nazionale attraversa un periodo particolare. Mancini non gode di molte alternative, soprattutto in attacco. Il paragone con il Napoli, dunque, non regge. I partenopei sono una squadra incredibile, non soltanto nel collettivo ma anche dei singoli”.