L’ex Pazienza: “C’è un nodo da sciogliere importantissimo per gli equilibri del Napoli”

Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, ora allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live: “Futuro di Zielinski? A mio parere, il nodo relativo al centrocampista polacco è importantissimo per gli equilibri di squadra del Napoli. Se si vuole dare continuità e mantenere il livello altissimo raggiunto, il Napoli deve andare alla ricerca di innesti mirati, il che potrà avvenire solo dopo la scelta dell’allenatore: sarà lui a dare indicazioni in tal senso. Altrimenti si rischia di fare confusione: dopo la scelta del nuovo tecnico, si deciderà anche il mercato degli azzurri’.