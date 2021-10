L'ex Penzo: "Già domani il Napoli riprenderà la cavalcata. Spalletti fa benissimo al primo anno"

Domenico Penzo, ex attaccante del Napoli e del Verona è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Un rilassamento in coppa può succedere, il Napoli sta dando tanto soprattutto in campionato. In Europa League un approccio non ottimale ha portato la prima sconfitta stagionale, ma credo che nel girone non ci siano problemi. Non bisogna allarmarsi, credo che la squadra non ne risentirà e già domani il Napoli riprenderà la cavalcata. Credo che per questa stagione il campionato abbia la priorità assoluta.

Abbondanza in avanti nel Napoli? Credo che siano attaccanti intercambiabili. Petagna è più una punta da area da rigore, mentre Mertens può giocare più da esterno. L’unica variabile rispetto allo scorso anno del Napoli è l’allenatore, che alla prima stagione è abituato a fare benissimo. L’unico dubbio è che in passato non ha gestito bene quando sono venuti meno i risultati. Giocheranno tutti e non bisogna fare drammi se qualcuno giocherà un po’ meno. Il Napoli quest’anno ha ricambi di primo ordine, a centrocampo ha qualità da vendere e gente che fa anche gol. La cosa importantissima è anche che ha subito pochissime reti.

Napoli-Verona? Partita interpretata male e approcciata ancora peggio dal Napoli. Considerando che era l’ultima gara del campionato si pensava che l’attenzione dell’avversario andava scemando e questo invece non è stato. Bisogna fare solo il mea culpa e non imputare niente al Verona. Le gare si vincono in campo e non fuori al rettangolo di gioco”.