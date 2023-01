L'ex portiere Berti: "Vi spiego perché Sirigu-Gollini è un'operazione giusta per tutti"

Gianluca Berti, intervistato da La Nazione, si è soffermato sull'arrivo alla Fiorentina di Sirigu in cambio di Gollini

Gianluca Berti, ex portiere, intervistato da La Nazione, si è soffermato sull'arrivo alla Fiorentina di Sirigu in cambio di Gollini: "Gollini era giusto che andasse via, ormai non aveva più feeling con la piazza e l’allenatore non credeva più in lui. Sirigu? Ha sempre giocato titolare tranne che a Napoli. Io però penso che le gerarchie rimarranno tali, con Terracciano primo portiere. Se poi capiterà un’occasione farà di tutto per strappare il posto. Sicuramente può avere più chance di giocarsi la maglia rispetto a Napoli, ma dovrà dimostrare di essere superiore".